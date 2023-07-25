Строительство железной дороги между Назранью и Грозным обсудили власти Ингушетии

Ж/д сообщение между Назранью и Грозным позволит присоединить Ингушетию и другие регионы СКФО к Международному транспортному коридору «Север — Юг» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ингушетии задумались о создании железнодорожного сообщения между городами Назрань и Грозный. Об этом сообщили в правительстве республики.

Министр промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев заявил, правительство региона и ОАО «Российские железные дороги» работают над этим проектом совместно.

Однако, по словам министра, у республики нет необходимых финансовых средств, чтобы заключить соглашение с проектной организацией АО «Росжелдорпроект».

— В конце мая поступила информация что ОАО «РЖД» готово рассмотреть варианты разработки ТЭО проектов на паритетной основе. Соответствующие затраты в объеме 46,7 млн рублей учтены в инвестиционной программе на текущий год. Учитывая большую кредитную нагрузку на бюджет Ингушетии за счет средств, привлеченных на реконструкцию магистральной инфраструктуры и планируемых на обновление общественного транспорта, изыскание средств на разработку ТЭО с учетом предложений ОАО «РЖД» для республики затруднительно, — заключил Дорджиев.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил надежду, что федеральный центр поможет Ингушетии в разработке технико-экономического обоснования для реконструкции этой части железной дороги.

— Федеральный центр помогает нам и поддерживает множество проектов, реализуемых на территории нашей республики. Я надеюсь, что и в решении данного вопроса по оказанию содействия Ингушетии в разработке технико-экономического обоснования реконструкции этого участка железнодорожной линии нам будет оказано содействие, — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Дорджиев также подчеркнул, что железнодорожное сообщение между Назранью и Грозным позволит присоединить Ингушетию и другие регионы СКФО к Международному транспортному коридору «Север — Юг» и создать соответствующие логистические центры.