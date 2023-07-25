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НовостиОбщество25 июля 2023 11:27

Пожарные на Ставрополье потушили загоревшийся трактор

Специалистов вызвали на место не сразу, передняя часть техники сгорела
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Недалеко от Алексеевского Благодарненского округа Ставрополья загорелся трактор на территории сельхозкомпании. Звонок в экстренные службы сделали не сразу, отчего передняя часть техники полностью сгорела. Тем не менее пожарные оперативно приехали на место происшествия и приступили к тушению.

— Звонок о случившемся был сделан не сразу, поэтому к приезду дежурной смены передняя часть трактора успела сгореть. С помощью пены пожарным удалось остановить огонь. Спустя 10 минут пламя полностью ликвидировали, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Ведомство просит во избежание подобных происшествий сразу звонить и сообщать о пожаре. Если среагировать вовремя, шанс сохранить воспламеняющееся имущество становится выше.