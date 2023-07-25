Заработали на уголовное дело: экс-начальника отдела ПФР и подельника на Ставрополье осудят за ряд преступлений

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Бывшего начальника одного из управлений Пенсионного фонда в Ставропольском крае и его подельника осудят за мошенничество и коррупционные преступления. В марте 2020 года злоумышленник заключил контракт на поставку принтеров с завышенной ценой – за эти манипуляции он получил 65 тысяч рублей от двух предпринимателей.

— Также указанные лица путем обмана совершили хищение имущества, принадлежащего Пенсионному фонду Российской Федерации по Ставропольскому краю, на общую сумму свыше 1,8 млн рублей, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Предприниматель также передал ныне обвиняемому в регионе пять взяток на сумму 257 тысяч рублей. Против начальника отдела ПФР и подельника завели уголовные дела за семь эпизодов дачи взятки, два эпизода ее получения и мошенничество.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд. В отношении второго предпринимателя уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.