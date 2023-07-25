Заметили из окна: в Ставрополе поймали мужчину, избившего на улице женщину

В Ставрополе поймали мужчину, избившего на улице женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе ночью местный житель увидел из окна своего дома, как неизвестный мужчина несколько раз ударяет женщину по лицу. Очевидец вышел на улицу и вызвал бригаду скорой помощи. Потом он заметил сотрудников Росгвардии, к которым обратился за помощью.

— Правоохранители незамедлительно задержали правонарушителя, на которого указали свидетели происшествия. Личность задержанного установлена: им оказался 41-летний местный житель, – сообщили в пресс-службе Управления вневедомственной охраны по Ставропольскому краю.

Потерпевшей оказали доврачебную помощь, за ней приехала бригада скорой помощи и госпитализировала. Злоумышленника отдали в руки полицейским – его судьба решалась в отделении. Ведомство не уточняет, что было дальше с задержанным.