Наркоторговец под веществами: на Ставрополье поймали парня с 15 граммами героина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Предгорном округе Ставрополья полицейские задержали 19-летнего парня, его заподозрили в употреблении наркотиков и нахождении под ними в общественном месте. Тест на наличие запрещенных веществ в организме он проходить отказался, его доставили в отделение полиции, где при обыске нашли 52 странных свертка.

— Проведенное исследование показало, что изъятое является героином массой более 15 граммов. Доставленный в отдел внутренних дел гражданин пояснил, что приобрел наркотик в сети Интернет и планировал сбыть на территории соседнего региона путем закладок, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

Против парня завели уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Расследование продолжается.