Инвалиду на Ставрополье вернули техническую воду по требованию прокуратуры

После проверки прокуратуры инвалиду вернули подачу технической воды для полива участка Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На Ставрополье коммунальщики заключили договор с инвалидом 2 группы на подачу технической воды для полива приусадебного участка. Правда, водопроводом никто не занимался, и в итоге он стал непригодным для подачи жидкостей. Прокуратура узнала об этом и начала проверку.

— Фактически технический водовод находился в неисправном состоянии и нуждался в капитальном ремонте, при этом ресурсоснабжающей организацией меры к его восстановлению не принимались, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Услуги по бесперебойной поставке технической воды не исполнялись, из-за чего прокуратура подала в суд иск. По итогу рассмотрения акта коммунальщиков обязали заняться ремонтом водопровода для подачи воды.