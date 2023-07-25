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НовостиОбщество25 июля 2023 14:49

Инвалиду на Ставрополье вернули техническую воду по требованию прокуратуры

При проверки прокуроры нашли неисправный водопровод, что нарушило договоренности
Данил ЮРКОВ
После проверки прокуратуры инвалиду вернули подачу технической воды для полива участка

После проверки прокуратуры инвалиду вернули подачу технической воды для полива участка

Фото: Дмитрий СМИРНОВ

На Ставрополье коммунальщики заключили договор с инвалидом 2 группы на подачу технической воды для полива приусадебного участка. Правда, водопроводом никто не занимался, и в итоге он стал непригодным для подачи жидкостей. Прокуратура узнала об этом и начала проверку.

— Фактически технический водовод находился в неисправном состоянии и нуждался в капитальном ремонте, при этом ресурсоснабжающей организацией меры к его восстановлению не принимались, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Услуги по бесперебойной поставке технической воды не исполнялись, из-за чего прокуратура подала в суд иск. По итогу рассмотрения акта коммунальщиков обязали заняться ремонтом водопровода для подачи воды.