Шашлычный торт: школьница из Кисловодска удивила десертом жюри шоу «Кондитер. Дети»

Фото: стоп-кадр шоу «Кондитер. Дети»

Бессарабова Эмилия, девятиклассница из Кисловодска принесла необычный торт для жюри шоу «Кондитер. Дети». Дело в том, что десерт для отборочного тура девушка выполнила в виде мангала с углями и шашлыком, а также овощами.

И хотя судьи нашли, к чему можно придраться, сладкий торт, который все же был без шашлыка, понравился дегустаторам. Эмилия прошла в передачу и продолжила участие в передаче.

— В отборочном туре был представлен торт «Шашлык», а в полуфинале Эмилия, как и другие участники, готовила торт «Снеговик», – написал мэр курорта Евгений Моисеев.

Фото: соцсети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

Это не первый талант со Ставрополья, прошедший в шоу. Так, Дарина Цесарева, жительница Минеральных Вод, смогла покорить жюри шоу «Кондитер. Дети». Судьи даже не верили, что девочка сделала столь вкусный торт сама.