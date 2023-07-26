Раздал 6 млн: за превышение полномочий осудили экс-начальника отдела военкомата в Ставрополе

Экс-начальника отделения в военкомате Ставрополя приговорили к двум годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе прошел суд над бывшим начальником финансово-экономического отделения краевого военкомата. В соответствии с должностью он мог распоряжаться деньгами учреждения, поэтому он раздал 6 млн рублей индивидуальным предпринимателям за невыполненные работы. Об этом сообщили в пресс-службе Промышленного суда города Ставрополя.

— Не ставя в известность военного комиссара Ставропольского края, единолично принимал управленческие решения, связанные с приемкой и оплатой услуг, предоставляемых на основании договора, заключенного в январе 2019 года Военным комиссариатом Ставропольского края с одним из индивидуальных предпринимателей, – пишет суд.

В итоге ныне осужденный заплатил 6 млн рублей за якобы оказанные транспортные услуги. Обман раскрылся, и против злоумышленника завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

Суд признал вину фигуранта и приговорил его к лишению свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, при этом еще два года ему нельзя будет занимать должности на государственной службе.