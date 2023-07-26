Дома из плесени: прокуратура Ставрополья помогает детям-сиротам восстановить жилищные права

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Александровском округе Ставрополья прокуратура проверила состояние домов детей-сирот и обнаружила многочисленные нарушения – люди жили в фактически разрушающихся домах. В 2015 году жилье ввели в эксплуатацию, а сейчас там плесень, сквозные щели, несущие конструкции грозят рухнуть и цоколь фундамента не утеплен. Жить в таком помещении просто небезопасно.

— Однако уполномоченной организацией меры по приведению домовладений в надлежащее состояние либо признанию их аварийными не принимались. Кроме того, администрацией Александровского округа не обеспечено благоустройство прилегающей к домовладениям территории, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

На улице до сих пор нет тротуара и освещения. Прокуратура внесла представление в адрес директора ГКУ СК «Имущественный фонд Ставропольского края» и главе администрации муниципалитета. Рассмотрение акта реагирования и устранение нарушений находится на контроле ведомства.