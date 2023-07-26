Улучшали показатели: пятерых экс-борцов с наркотиками на Ставрополье осудят за сбыт запрещенных веществ

Пять оперуполномоченных группы по борьбе с наркотиками ответят в суде за сбыт запрещенных веществ Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье осудят пятерых бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков за сбыт запрещенных веществ. В первом квартале 2022 года злоумышленники вступили в сговор для улучшения показателей выявленных преступлений и нашли человека, жителя Шпаковского округа.

Правоохранители пообещали мужчине деньги, за это они «подкинули» ему 29 граммов наркотиков. После сотрудники изъяли вещества, якобы выполнив свою работу. Против мужчины завели уголовное дело, которое направили в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В мае 2022 года оперуполномоченные собрали еще один сфальсифицированный материал в отношении еще одного жителя Шпаковского округа по ранее отработанной схеме. Передав мужчине в качестве вознаграждения наркотическое средство массой более 0,6 грамм, – пишет ведомство.

Преступную схему раскрыли, и против сотрудников завели уголовные дела по статьям «Сбыт наркотических средств», «Превышение должностных полномочий» и «Фальсификация доказательств». Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.