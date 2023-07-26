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НовостиПроисшествия26 июля 2023 8:36

В Комсомольском пруду Ставрополя нашли тело утонувшей женщины

По словам очевидцев, на вид погибшей 50 лет, следственные органы начали проверку
Данил ЮРКОВ
СКР начал проверку после смерти женщины в Комсомольском пруду

СКР начал проверку после смерти женщины в Комсомольском пруду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе накануне вечером очевидцы сообщили об утонувшей в Комсомольском пруду женщине. На вид ей лет 50, написали в социальных сетях, на месте оказались сотрудники региональных МЧС и СКР. Тело погибшей удалось достать из водоема.

Сотрудники МЧС достали женщину из воды, но выжить ей не удалось. В СКР уточнили, что на теле нет признаков насильственной смерти.

Следственные органы начали проверку по факту трагедии, обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначены экспертизы.