Прыгали дети: на Крепостной горе в Ставрополе сломали лафет декоративной пушки

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе на Крепостной горе играющиеся дети сломали лафет декоративной пушки. Всего таких объекта два, но один из них увезли на ремонт. Дефект обнаружили сегодня утром.В администрации пообещали, что пушку вернут на место сразу после того, как заменят лафет.

— Администрация Ставрополя призывает горожан и гостей краевой столицы бережнее относиться к городскому имуществу и не позволять детям прыгать и ходить по декоративным конструкциям, – пишет пресс-служба администрации города.

Ведомство напоминает, что Крепостная гора – это исторический архитектурный комплекс, являющийся объектом культурного наследия. Поэтому портить конструкции на горе не следует, так как это может грозить привлечением к ответственности.