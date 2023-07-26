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НовостиПроисшествия26 июля 2023 10:48

Не мог разговаривать: пьяный водитель на Ставрополье вилял по дороге, пока не попался сотрудникам ДПС

На Ставрополье пьяный водитель не мог разговаривать и опасно вилял по дороге
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

На трассе «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» наряд ДПС заметил странный автомобиль, который очень опасно вилял по дороге. Автомобилист выехал на встречную полосу через сплошную, что нарушает ПДД. За это транспорт остановили.

— За рулем находился 54-летний житель города Буденновска, который едва держался на ногах и не мог разговаривать, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель прошел тест на алкоголь, который показал наличие 1,4 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. Это считается сильной степенью опьянения. На водителя составили протокол за пьяную езду. Ему грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.