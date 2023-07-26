Последователи Сафонова: два госинспектора собирали дань с водителей и получили сроки

Двух экс-полицейских приговорили к срокам за коррупцию Фото: Иван МАКЕЕВ

В Грачевском округе Ставрополья осудили двух бывших безопасности дорожного движения группы технического надзора за четыре эпизода взяточничества. Действовали злоумышленники по той же схеме, что и бывший глава ГИБДД региона Алексей Сафонов: тормозили автомобили, находили нарушения и вместо штрафа брали взятку. Правда, последователям не удалось создать империю.

— В ноябре 2022 года два сотрудникам полиции за взятку предложили предпринимателю, занимающемуся грузоперевозками, обеспечить беспрепятственный проезд по территории Грачевского муниципального округа шести грузовых автомобилей и не привлечение водителей к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Правоохранители увидели нарушения в виде перегруза и технических неисправностей автомобилей. Наплевав на безопасность и возможные смертельные аварии, сотрудники решили заработать. Всего им удалось получить четыре взятки на 30 тысяч рублей, прежде чем предприниматель не пошел в правоохранительные органы с заявлением о коррупции.

— С апреля по май текущего года на основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении Кирпа Р.В. и Новикова И.В. возбуждено 4 уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ [Получение взятки – Прим.], – уточнили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Суд приговорил Новикова к 3,5 годам условно и штрафу в 250 тысяч рублей. А Кирпу дали 4 года условно и штрафу в 300 тысяч рублей. Приговоры вступили в законную силу.