Заманил в «заброшку» и напал: в Ростовской области дети отбили четырехлетнюю девочку от незнакомца

Незнакомец заманил девочку в заброшенный дом и напал. Ребенок начала кричать, на шум пришли дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Маленькой девочки удалось спастись от рук незнакомца в Ростовской области. Год назад четырехлетняя девочка играла во дворе, в какой-то момент она решила пойти домой. На улице ее встретил 37-летний мужчина, который заманил ее в заброшенный дом и там набросился на ребенка. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Девочка оказалась смелой, поэтому попыталась вырваться и начала громко кричать. На шум сбежалась детвора, они увидели заплаканную подругу и застегивающегося штаны мужчину. Дети побежали домой и рассказали все родителям.

Отец пострадавшей нашел злоумышленника и притащил его домой. Удержавшись от жестокой расправы над обидчиком дочери, он позвонил в полицию. По словам педофила, он не пытался изнасиловать малышку, это впоследствии подтвердит и экспертиза.

И все же против мужчины завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.