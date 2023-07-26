Из Пятигорска в зону СВО доставили снаряжение и посылки от родственников

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В зону специальной военной операции из Пятигорска для военнослужащих доставили снаряжение, оборудование, припасы и посылки от родственников. Из пятигорского штаба поддержки отвезли бронежилеты, шлемы, тепловизоры, дронобойные ружья, коллиматорные прицелы, квадрокоптеры, продукты питания, средства личной гигиены и питьевую и минеральную воду.

— Кроме того, в годовщину создания батальона «Терек» глава Пятигорска навестил казаков-добровольцев и передал им от городского штаба поддержки строительные материалы и 10 тонн питьевой воды, – сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска.

«Терек», уточняет ведомство, за один год прошел путь от батальона до бригады, а сейчас там служит более 200 жителей Пятигорска. Военнослужащим привезли снаряжение по запросу, которые продолжают принимать от воинских частей.