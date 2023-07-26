Умирали от гипоксии: названа причина массовой гибели рыбы в озере Пятигорска

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске пришли анализы проб воды из Новопятигорского озера, где произошла массовая гибель рыбы. Отравляющих веществ ни в рыбе, ни в воде не нашли, однако обнаружили пониженный кислород в воде с окислением органических соединений. В итоге рыбы умирали от гипоксии, в основном карпы. В администрации курорта дали версии причин произошедшего:

— Причины разные, в основном, теплая погода позволяет водной среде хорошо прогреваться, то есть значительно снижается количество холодных масс – носителей кислорода, – сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска. Чтобы избежать новой гибели рыб увеличили проток воды в озере.

Напомним, что из-за гибели рыб прокуратура начала проверку. Сперва об этом в социальных сетях начали писать пользователи. К ним присоединились эко-активисты, после чего ведомство начало разбираться в причинах произошедшего.