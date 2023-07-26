В Чечне назвали топ-3 самых «качающих» сёл

Традиционно селяне в Чеченской Республике интенсивно пользуются мобильным интернетом. Фото: www.megafon.ru

По итогам 6 месяцев 2023 года около половины мобильного интернет-трафика в республике приходится на сельских жителей. Их активность в Сети за год выросла почти на 15 %. Самым «качающим» селом в июне стало Гойты. Такие выводы сделали эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных пользователей в регионе.

Традиционно селяне в Чеченской Республике интенсивно пользуются мобильным интернетом. Это обуславливается отсутствием проводного соединения в малых населенных пунктах, а также достаточной скоростью беспроводной связи.

Топ самых качающих сельских поселений республики в июне выглядит так:

1. Гойты – 460 тыс. Гбайт;

2. Шелковская – 280 тыс. Гбайт;

3. Гехи – 210 тыс. Гбайт.

Если сложить весь сельский трафик региона за месяц, то он составит более 9 млн Гбайт. Такого объема информации достаточно, чтобы смотреть видео в режиме онлайн в течение 750 лет непрерывно.

- Инженеры компании постоянно мониторят нагрузку на мобильную сеть и развивают ее именно в тех локациях, где связь наиболее востребована пользователями. С начала года в республике наши технические специалисты построили и модернизировали порядка 70 объектов связи. Большая часть из них - в сельских территориях, - комментирует директор МегаФона в Чечне Мурад Евлоев.

КСТАТИ

В 2023 году новые базовые станции LTE появились в 25 населенных пунктах Чечни – от столицы республики до небольших горных поселений.