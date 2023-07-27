Отравленная еда: в школах и детсадах Ставрополья прокуратура нашли зараженное мясо

Зараженное мясо нашли в школах и детсадах на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье прокуратура начала проверку после публикаций о доставке в школы и детские сады мяса, зараженного сальмонеллой. Одно из предприятий региона отправило в учреждения некачественную продукцию с отклонениями по микробиологическим показателям. Это все попало в столовые, где выдавали еду детям.

— В условиях соблюдения организатором детского питания технологических норм приготовления мясных блюд случаев отравления учащихся и работников образовательных организаций не допущено, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Производителю мясной продукции внесли представление с требованием устранить нарушения закона. Сейчас прокуратура продолжает проверку, могут вскрыться новые детали выпуска некачественного мяса. В результате ведомство может внести новые представления или завести дела против изготовителей.