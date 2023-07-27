«Поймал» камень: участникам сборов альпинистской подготовки в Осетии пришлось реально спасать раненого туриста

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В районе Цейского ледника в Северной Осетии турист повредил ногу, об этом сообщили спасателям, которые выдвинулись на место. Неподалеку от места происшествия проходили занятия с участниками Всероссийских сборов по альпинистской подготовке спасателей МЧС России. Они тоже решили помочь.

— Добравшись до пострадавшего выяснилось, что несчастный случай произошел в результате того, что из толщи ледника вследствие высокой температуры воздуха вытаивают камни и падают вниз, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии. Один из камней и «поймал» пострадавший турист.

Три отделения участников сборов вместе со спасателями погрузили туриста на носилки и начали транспортировать. После мужчину отдали бригаде скорой помощи. О его состоянии не сообщается. Так, курс по подготовке перешел из теории в практику.