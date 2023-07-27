Штормовое предупреждение снова объявили на Ставрополье Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Ставрополье снова объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с. Из-за этого существует опасность возникновения ЧП и ЧС природного характера, затопление низин в населенных пунктах, ухудшение условий дорожного движения и увеличение количества ДТП.

Также есть опасность обрыва линий электропередач, повреждение кровли зданий и остеклений, падение деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— На улице старайтесь избегать опасных мест: мосты, линии электропередачи, рекламные щиты, остановки и иные конструкции, которые могут обрушиться в результате непогоды. Обеспечьте сохранность своего имущества, – уточнили в пресс-службе ПАСС СК.

На улице и дома следует быть осторожными. Водителям и пешеходам надо быть аккуратными, в особенности на перекрестках.