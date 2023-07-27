Показывал свастику: пенсионер из Ставрополя получил дело за демонстрирование нацистской символики

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе на 68-летнего местного жителя завели уголовное дело после того, как он неоднократно публично демонстрировал свастику. В январе этого года он разместил у себя в социальных сетях фотографию с нацистской символикой, хотя ранее уже получал административное дело за аналогичное нарушение.

— Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократное публичное демонстрирование символики экстремистских организаций), – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

По материалам УФСБ и МВД по региону завели уголовное дело. Сейчас допрашиваются свидетели, проводятся следственные и процессуальные действия. Следователи собирают доказательства вины пенсионера. Расследование продолжается.