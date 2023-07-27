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НовостиПроисшествия27 июля 2023 9:23

Много зарабатываете: ставропольцу отказались выдавать ежемесячное пособие за рождение ребенка

Жителю Ставрополя отказали в выдаче ежемесячного пособие за рождения ребенка
Данил ЮРКОВ
Ставропольцу отказались выдавать пособие, потому что он зарабатывает больше двух прожиточных минимумов

Ставропольцу отказались выдавать пособие, потому что он зарабатывает больше двух прожиточных минимумов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе местному жителю отказали выдавать ежемесячное пособие за рождение ребенка из-за заработка, превышающего два прожиточных минимума. Правда, мужчина еще платил алименты, что не учли в ответственном учреждении. Прокуратура взялась за разбирательства.

— Принятое решение являлось незаконным, поскольку не учитывало суммы удержанных алиментов из заработной платы супруга заявителя. В целях восстановления нарушенных социальных прав прокуратурой в суд направлено исковое заявление, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал право мужчины получать меру социальной поддержки. Заработок пересчитают и начнут выдавать ежемесячное пособие. Судебный акт пока не вступил в законную силу, прокуратура следит за его выполнением.