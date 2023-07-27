Много зарабатываете: ставропольцу отказались выдавать ежемесячное пособие за рождение ребенка

Ставропольцу отказались выдавать пособие, потому что он зарабатывает больше двух прожиточных минимумов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе местному жителю отказали выдавать ежемесячное пособие за рождение ребенка из-за заработка, превышающего два прожиточных минимума. Правда, мужчина еще платил алименты, что не учли в ответственном учреждении. Прокуратура взялась за разбирательства.

— Принятое решение являлось незаконным, поскольку не учитывало суммы удержанных алиментов из заработной платы супруга заявителя. В целях восстановления нарушенных социальных прав прокуратурой в суд направлено исковое заявление, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд признал право мужчины получать меру социальной поддержки. Заработок пересчитают и начнут выдавать ежемесячное пособие. Судебный акт пока не вступил в законную силу, прокуратура следит за его выполнением.