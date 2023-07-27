Обманула на 1,3 млн: на Ставрополье осудят бывшую замминистра имущественных отношений

Экс-замминистра имущественных отношений Ставрополья ответит в суде за мошенничество на 1,3 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшую заместителя министра имущественных отношений Ставропольского края осудят за мошенничество и превышение полномочий, из-за которых бюджет потерял 1,3 млн рублей. По версии следствия, ныне обвиняемая вместе с директором организации украла государственный деньги. Злоумышленники завышали цены на покупку товаров для региона.

— Похитила бюджетные средства в сумме свыше 1,3 млн рублей путем завышения начальной максимальной цены контракта, а также дала незаконные указания подчиненным сотрудникам о заключении в нарушение конкурсных процедур с единственным поставщиком договора на поставку средств индивидуальной защиты, – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Против чиновницы завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там решится судьба обвиняемой чиновницы.