Устраивают аварии: за сутки на Ставрополье поймали 16 пьяных водителей

За прошедшие сутки на Ставрополье поймали 26 пьяных автомобилистов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье за прошлые сутки, с 26 на 27 июля, автоинспекторы поймали 16 пьяных автомобилистов, причем один из них попался на нарушении повторно – против него заведут уголовное дело. Водители в состоянии опьянения не просто нарушают ПДД, но и устраивают аварии. Вчера один автовладелец уже устроил ДТП с другой машиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Так в дежурную часть Госавтоинспекции Железноводска обратились граждане, которые сообщили, что на улице Оранжерейной произошло столкновение двух автомобилей. Прибывший экипаж ДПС установил, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение со встречным кроссовером, – пишет ведомство.

При оформлении аварии автоинспекторы заметили признаки опьянения у автомобилиста-провокатора. Ему предложили пройти тест на алкоголь, который показал наличие 0,8 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. На него составили протокол за пьяную езду, водителю грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.