Взятка в 5% от суммы контракта: в Кисловодске осудят экс-замдиректора реабилитационного центра «Луч»

За взятку в 5% от суммы госконтракта осудят экс-замдиректора центра «Луч» Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший заместитель директора реабилитационного центра «Луч» в Кисловодске ответит в суде за взятку в 251 тысячу рублей. Злоумышленники во время поставки товаров по госконтракту на 4 млн 455 тысяч рублей пригрозил предпринимателю, что не примет рыбную продукцию и будет всячески способствовать этому.

— Угрожая не принять поставляемый в учреждение товар путем создания фиктивной видимости его несоответствия критериям качества и безопасности, потребовал от предпринимателя взятку в размере 5% от суммы контракта, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Предприниматель согласился с требованием замдиректора и передал ему 251 тысячу рублей. Правда, про это узнали, и против ныне обвиняемого завели уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере).

Также дело завели против взяткодателя по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Расследование продолжается.

— Уголовное дело [В отношении замдиректора – Прим.] направлено в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.