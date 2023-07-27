«Россети Северный Кавказ» на 3,5 % снизили потери электроэнергии в столице Кабардино-Балкарии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» по итогам второго квартала 2023 года снизили потери электроэнергии в сетях Нальчика до уровня 19,3 %. Это ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 3,5 %.

Положительной динамики в столице Кабардино-Балкарии энергетикам удалось достичь благодаря реализации на участке Программы снижения потерь (2022-2024 гг.).

С начала текущего года в городе Нальчике в рамках проекта была проведена замена трех тысяч устаревших приборов учета потребления электроэнергии на интеллектуальные с возможностью дистанционного сбора данных.

«За два года мы планируем заменить 5,8 тысячи счетчиков – все они будут интегрированы в общую автоматизированную систему учета электроэнергии. Она помогает своевременно диагностировать нештатную работу оборудования и достоверно выявлять случаи незаконного вмешательства в работу приборов учета», – отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

В перечень запланированных мероприятий также входит замена более 100 км ветхого провода на самонесущий изолированный, который имеет высокие характеристики надежности и безопасности.