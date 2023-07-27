Думал, вернулся к себе: пьяный житель Дагестана пришел в старый дом и избил нового арендатора

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану

В Дагестане 42-летний житель Махачкалы избил 65-летнего арендатора дома, в котором проживал ранее сам. Полицейские получили звонок о том, что возле дома по улице Юбилейная неизвестный устроил скандал и стал бить мужчину, проживающего в жилом помещении по найму. По словам потерпевшего, дебошир был пьяный и требовал освободить дом.

— В результате, пострадавший с травмой ноги был доставлен в больницу. Подозреваемый, 42-летний житель Махачкалы, доставлен полицейскими в отдел. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что ранее сам арендовал тот дом. Немного подвыпив, ему неожиданно и неудержимо захотелось вернуться туда, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану.

Злоумышленник обнаружил в доме незнакомца и пришел в ярость. Он набросился на пенсионера и стал выгонять «всеми возможными способами». Правда, теперь он подозревается в умышленном причинении вреда здоровью, за что ему грозит уголовная ответственность.