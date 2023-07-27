Палаточный лагерь для молодежи откроют в горах Ингушетии в августе

Фото: Центр молодежных инициатив

В августе откроется молодежный туристско-образовательный палаточный лагерь «Бейни-2023» в Джейрахском районе Ингушетии. Сотни молодых людей из разных регионов России приедут в горы на 4 смены.

Заявки принимает Комитет по делам молодежи республики. Ожидается, что на высокогорную образовательную площадку соберутся 240 организаторов молодежного туризма.

Участниками проекта могут стать студенты туристических факультетов, начинающие представители туристического бизнеса, волонтеры гостеприимства и тревел-блогеры, которые хотят популяризировать культуру туризма среди молодежи. Цель проекта — обучение молодежи навыкам работы и организации туристических мероприятий на природе.

Участников проекта ожидает углубленная учебная программа, основанная на практической модели обучения. Программа реализуется совместно с профильными государственными объединениями, представителями туристического бизнеса и образовательными организациями.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал участие молодых людей в подобных мероприятиях ценным опытом, который будет полезен им в будущем. Он отметил, что развитие молодежи и ее образование являются одной из важнейших задач общества.

— Туризм является одним из приоритетных направлений развития региона: чем больше мы вовлечем в этот процесс молодых людей, я уверен, тем больших результатов республика сможет достичь в этой сфере, — заявил Калиматов.

Заявки на участие в проекте можно подать на сайте молодежных активностей Dobro.ru, сообщает Комитет по делам молодежи Ингушетии. Лагерь будет работать в четыре смены, начиная с 11 августа и заканчивая 24 августа. Отметим, что этот проект реализуется при поддержке грантовой программы «Росмолодежь.Гранты».