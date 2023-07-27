Запрещенные растения: порядка 1,4 тонны дикорастущей конопли сожгли на Ставрополье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Полицейские Курского округа Ставрополья в рамках операции, направленной на пресечение сбыта наркотиков, нашли и уничтожили 1,4 тонны дикорастущей конопли. Вместе с общественниками, представителями муниципалитета и специальной техники правоохранители вырыли незаконные растения, сложили в кучу и подожгли.

— На Ставрополье ведется ежедневная работа по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в том числе направленная на ликвидацию незаконных посевов мака и конопли, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всего на площади порядка 280 квадратных метров было уничтожено более 1,3 тысячи кустов конопли общей массой более 1,4 тонны. Ранее правоохранители также уничтожили дикорастущие незаконные растения вблизи Невинномысска.