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НовостиПроисшествия27 июля 2023 14:34

Позвал подельника: жители Ставрополья украли 780 тысяч из припаркованного авто

На Ставрополье два мужчины украли 780 тысяч из припаркованной машины
Данил ЮРКОВ
Два жителя Ставрополья вытащили из машины 780 тысяч рублей

Два жителя Ставрополья вытащили из машины 780 тысяч рублей

Фото: Андрей КАРА

В Железноводске житель Ессентуков оставил крупную сумму денег в машине товарища, с которым отправился в кафе. Пока они сидели, все 780 тысяч рублей пропали, мужчина обратился в полицию. Сотрудники нашли подозреваемых в преступлении – два мужчины из Кисловодска и Предгорного округа. Их задержали и доставили в отделение полиции.

— В отделе внутренних дел кисловодчанин в содеянном сознался, пояснив, что находился в кафе одновременно с потерпевшим и видел, как тот кладет в автомашину крупную сумму. Он скинул геолокацию своему подельнику, который прибыл по указанному адресу и похитил деньги, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники воспользовались слегка приоткрытым окном автомобиля и вытащили деньги и поделили. Часть денег у мужчин изъяли, против них завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.