Позвал подельника: жители Ставрополья украли 780 тысяч из припаркованного авто

Два жителя Ставрополья вытащили из машины 780 тысяч рублей Фото: Андрей КАРА

В Железноводске житель Ессентуков оставил крупную сумму денег в машине товарища, с которым отправился в кафе. Пока они сидели, все 780 тысяч рублей пропали, мужчина обратился в полицию. Сотрудники нашли подозреваемых в преступлении – два мужчины из Кисловодска и Предгорного округа. Их задержали и доставили в отделение полиции.

— В отделе внутренних дел кисловодчанин в содеянном сознался, пояснив, что находился в кафе одновременно с потерпевшим и видел, как тот кладет в автомашину крупную сумму. Он скинул геолокацию своему подельнику, который прибыл по указанному адресу и похитил деньги, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленники воспользовались слегка приоткрытым окном автомобиля и вытащили деньги и поделили. Часть денег у мужчин изъяли, против них завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.