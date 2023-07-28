Днем 28 июля в Ставрополе будут проводиться военные учения

Военные учения будут проводится в Ставрополе 28 июля Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ставрополе 28 июля пройдут военные учения, направленные на обучение личного состава воинских частей города. Так как солдаты будут применять имитационные патроны, которые позволяют подготовить военных к настоящим боеприпасам, в краевой столице могут звучать громкие выстрелы.

— Будут проводить учения на полигоне с применением имитационных боеприпасов. Не переживайте, если будут слышны хлопки и посторонние звуки. Причин для паники нет, это плановые учебные мероприятия, – написал в соцсетях мэр краевой столицы Иван Ульянченко.

Учения будут проходить с 11 часов до 16 часов. После этого шум должен затихнуть, а мероприятия свернут. Жителей просят не беспокоиться, если будут слышны громкие взрывы, так как опасности для населения нет.