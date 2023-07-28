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НовостиПроисшествия28 июля 2023 7:10

Напал при допросе: в Ингушетии подозреваемый ударил полицейского в участке

В Ингушетии мужчина напал на полицейского во время допроса
Данил ЮРКОВ
Подозреваемый в преступлении попытался избить сотрудника при допросе

Подозреваемый в преступлении попытался избить сотрудника при допросе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские в Назрани задержали 27-летнего подозреваемого в преступлении за нарушение неприкосновенности частной жизни. Его отправили в служебный кабинет на допрос, где злоумышленники неожиданно ударил сотрудника по голове. Правоохранитель потребовал остановиться, но тот попытался нанести еще один удар.

— Попытался ударить его еще раз, после чего оперуполномоченный, в соответствии с Федеральным законом «О полиции», применив в отношении мужчины специальные приемы борьбы, пресек нападение на себя, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.

Злоумышленника посадили за решетку за неповиновение требованию сотрудника полиции, а также завели еще одно уголовное дело – за насилие в отношении представителя власти. Теперь фигуранту грозит срок по двум преступлениям.