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НовостиОбщество28 июля 2023 8:18

Главный фонтан Железноводска временно отключают для ремонта систем

Отключение фонта продлится несколько дней
Данил ЮРКОВ
Фото: социальные сети мэра Железноводска Евгения Бакулина

Фото: социальные сети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске временно отключат главный фонтан, это сделано для ремонта износившихся систем. Мэр курорта Евгений Бакулин назвал это «большой проблемой», при этом не сказал причину проблем систем и почему их не проверили ранее. Возможно, поломка произошла неожиданно.

— Это большая проблема, ведь именно этот фонтан является нашей визитной карточкой. Всего лишь на пару дней будет необходимо его отключить, – написал Евгений Бакулин в социальных сетях.

Сейчас фонтан работал с перебоями, из-за чего было решено отключить его для ремонта. При этом перед включением его должны были проверять на наличие технических неисправностей. Почему произошла поломка, не сообщается.