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НовостиПроисшествия28 июля 2023 9:38

Обман на 45 млн: к 2,5 годам колонии приговорили сообщника экс-министра туризма Ставрополья

К 2,5 годам колонии приговорили сообщника бывшего министра туризма Ставрополья
Данил ЮРКОВ
К 2,5 годам приговорили бывшего помощника министра туризма Ставрополья

К 2,5 годам приговорили бывшего помощника министра туризма Ставрополья

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего помощника министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края приговорили к сроку. Маслов действовал в сговоре с остальными фигурантами по делу о мошенничестве с госконтрактом на 45 млн рублей. Ныне осужденный помощник знал, что подрядчик не выполнил работы по договору, но все же предоставил подложный акт приемки.

— В целях сокрытия следов противоправной деятельности злоумышленник составил фиктивные договоры субподряда со сторонними организациями, якобы, участвующими в выполнении предусмотренных государственным контрактом работ, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Против Маслова завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Суд признал вину фигуранта и приговорил его к 2,5 годам в колонии общего режима. Расследование дел остальных участников сговора продолжается, уточнили в ведомстве.