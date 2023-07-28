Неблагоприятная погода: из-за шторма 13 самолетов, летящие в Сочи, посадили в Минеральных Водах

Фото: пресс-служба международного аэропорта Сочи

В Сочи действует штормовое предупреждение из-за разыгравшейся там непогоды, из-за этого было принято решение посадить 13 самолетов в запасном аэропорту Минеральных Вод. При этом еще шести бортам удалось «проскочить» в моменты, когда погода улучшилась. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

— В аэропорту, в рамках превентивных мер, действует оперативный штаб, для минимизации влияния непогоды на производственные процессы. Усилены все службы, при необходимости будет выведен дополнительный персонал. Выставляются кулеры в зонах ожидания, – пишет пресс-служба аэропорта.

Непогода, по данным синоптиков, сохранится до 20:00. Однако уже сейчас метеоусловия в районе аэропорта улучшились, из-за чего с запасных посадочных мест начали вылетать самолеты.