В парках Ессентуков запретили кататься на электросамокатах

По паркам Ессентуков больше нельзя покататься на электросамокатах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках запретили кататься на электросамокатах по паркам. Решение приняли для безопасности людей после травмы человека в Лечебном и парке Победы. Теперь в главных местах курорта нельзя передвигаться на СИМах, для безопасности и комфорта отдыхающих установят запрещающие знаки, а нарушителей ждет штраф в 800 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

— Отметим, что общая площадь центральных зеленых зон Ессентуков почти 100 гектар. Именно здесь ессентучане и гости курорта занимаются терренкурным оздоровлением, – пишет ведомство.

Также в Ессентуках на улицах Пятигорская, Вокзальная и Железнодорожная появятся новые «лежачие полицейские» из-за того, что там постоянно превышают скоростной лимит. Также на дорогах повесят дорожные камеры, а на улице Октябрьской поставят предупреждающие баннеры «Водитель, пропусти пешехода!».