Северная Осетия окажет помощь в восстановлении Черниговского района Запорожской области

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло провел совещание с членами Правительства Северной Осетии, на котором перед кабмином поставлены задачи по восстановлению инфраструктуры Черниговского района Запорожской области – одного из новых регионов России, над которым республика взяла шефство.

Руководитель Северной Осетии напомнил о ранее подписанном соглашении с властями муниципалитета. Он отметил, что в настоящее время разработан план мероприятий, предусматривающий оказание помощи в восстановлении объектов жилищно-коммунального хозяйства Черниговского района, ремонта автомобильных дорог, образовательных учреждений и содействие в организации учебно-воспитательного процесса. На Правительстве Северной Осетии лежит ответственность и за подготовку района к осенне-зимнему периоду.

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

– Особое внимание необходимо обратить на выполнение обязательств, взятых республикой по восстановлению инфраструктуры подшефного нам Черниговского района Запорожской области, жителям которого приходится испытывать все тяжести военного времени. Определенная работа в муниципалитете уже ведется, но предстоит еще немало. Организуйте мероприятия так, чтобы наши подшефные почувствовали реальную помощь, понимали, что они не одни. Работы необходимо провести в рамках выделенного бюджета. План мероприятий есть, постепенно надо его выполнять, начиная с простого, – поручил Сергей Меняйло.

Фото: сайт республики Северная Осетия - Алания

Кроме того, одобрена инициатива Министерства образования и науки РСО – Алания – объявить сбор среди жителей республики художественной литературы для библиотек и школ подшефного района.