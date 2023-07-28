Скончался в больнице: жительница Ставрополя зарезала знакомого во время застолья

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе задержали 44-летнюю местную жительницу, она подозревается в убийстве знакомого. Вечером 19 июля этого года злоумышленница и потерпевший распивали алкоголь в одном из домов, но поссорились. Женщина, разозлившись, схватилась за нож, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— В ходе ссоры женщина нанесла своему знакомому удар ножом в живот. От полученного ранения 38-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении, – пишет ведомство.

Против женщины завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы. Сейчас собираются доказательства вины подозреваемой. Расследование продолжается.