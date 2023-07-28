Хотел откупиться от краж: жителя Ставрополья осудят за взятку в 100 тысяч рублей

Житель Ставрополья ответит в суде за взятку в 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Минеральных Водах осудят 30-летнего жителя Георгиевска, обвиняемого в даче взятки. По данным следствия, в середине августа 2019 года помощник машиниста одного из предприятий через начальника передал сотрудника полиции 100 тысяч рублей, чтобы его не привлекали к ответственности за кражи у предприятия.

– При этом начальник филиала ввел обвиняемого в заблуждение относительно способствования в решении вопроса, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против начальника предприятия завели дело о мошенничестве – оно уже находится на рассмотрении в суде, – а помощник машиниста получил дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.