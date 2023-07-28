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НовостиПроисшествия28 июля 2023 13:31

Хранил для себя: дома у жителя Ставрополья нашли полкилограмма марихуаны

Жителю Ставрополья грозит срок за хранение полукилограмма марихуаны
Данил ЮРКОВ
Дома у жителя Ставрополья по наводке нашли полкилограмма наркотиков

Дома у жителя Ставрополья по наводке нашли полкилограмма наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минераловодском округе Ставрополья полицейские пришли домой к 32-летнему местному жителю с подозрением в хранении наркотиков. Сотрудники осмотрели дом и нашли большой пакет с веществом серо-зеленого цвета. Находку забрали на экспертизу, а злоумышленника отвезли в отделение.

– Проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общей массой более полукилограмма. Доставленный в отдел внутренних дел гражданин пояснил, что хранил наркотик для личного употребления, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Слова задержанного не спасли его от уголовного дела по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Расследование продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба фигуранта.