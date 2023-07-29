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НовостиПроисшествия29 июля 2023 6:57

В Кисловодске от удара молнии дерево разлетелось на щепки

Электрический разряд раскрошил дерево возле тротуара
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Последствия удара молнии. Фото: администрация Кисловодска

Последствия удара молнии. Фото: администрация Кисловодска

В Ставропольском крае продолжают устранять последствия обрушившегося на регион урагана. Ливень затапливал улицы, ветер валил деревья, а в Кисловодске на улице Горького одно из них и вовсе разлетелось на щепки.

Как рассказали в администрации города, произошло это после удара молнии. Сила электрического разряда была такой, что кора лопнула. Ее частички разлетелись в разные стороны на несколько метров.

По информации регионального МЧС, хоть дерево и растет рядом с тротуаром, но никто, к счастью, в момент ЧП мимо не проходил и не пострадал.

Власти Кисловодска призвали быть особенно осторожными в непогоду и беречь себя - ведь в соседней Карачаево-Черкессии разгул стихии привел к трагедии: дерево рухнуло прямо на машину. Находившийся в салоне мужчина погиб. Еще несколько человек получили различные травмы во время бури.