В Кисловодске от удара молнии дерево разлетелось на щепки

Последствия удара молнии. Фото: администрация Кисловодска

В Ставропольском крае продолжают устранять последствия обрушившегося на регион урагана. Ливень затапливал улицы, ветер валил деревья, а в Кисловодске на улице Горького одно из них и вовсе разлетелось на щепки.

Как рассказали в администрации города, произошло это после удара молнии. Сила электрического разряда была такой, что кора лопнула. Ее частички разлетелись в разные стороны на несколько метров.

По информации регионального МЧС, хоть дерево и растет рядом с тротуаром, но никто, к счастью, в момент ЧП мимо не проходил и не пострадал.

Власти Кисловодска призвали быть особенно осторожными в непогоду и беречь себя - ведь в соседней Карачаево-Черкессии разгул стихии привел к трагедии: дерево рухнуло прямо на машину. Находившийся в салоне мужчина погиб. Еще несколько человек получили различные травмы во время бури.