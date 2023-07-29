Под Ставрополем внедорожник с детьми упал в кювет

Машина серьезно пострадала. Фото: УГИБДД по СК

На 14 км трассы «Подъезд к городу Ставрополю» внедорожник BMW-X7 упал в кювет и перевернулся. По предварительным данным краевого Управления ГИБДД, причиной аварии стала потеря управления из-за небезопасной скорости движения. В салоне помимо водителя находились двое несовершеннолетних детей.

- Съезд с дороги допустила 35-летняя жительница Ставрополя, которая злостной нарушительницей правил дорожного движения не является, у нее произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Медицинская помощь понадобилась водителю и ее 17-летним пассажирам. - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Другая авария с опрокидыванием произошла в Новоселицком округе. Там после столкновения с легковым автомобилем грузовик ЗИЛ встал на крышу. Травмы получили оба водителя. Одного из них, к сожалению, спасти не удалось.