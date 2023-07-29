30 июля Невинномысск присоединится к празднования Дня военно-морского флота 2023. Время начала - 10 утра.

- ВМФ России внес колоссальный вклад в становление нашего государства, как одной из ведущих морских держав! Приглашаю жителей и гостей города принять участие в праздновании одной из важнейших дат нашей страны! - написал в соцсетях глава города Михаил Миненков.

Он уточнил, что место сбора - памятный знак морякам на бульваре Мира. Торжественное мероприятие будет посвящено исторически важным морским сражениям, а также географическим и научным открытиям, совершенным благодаря Военно-морскому флоту России.