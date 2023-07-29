23 ставропольца попались пьяными за рулем за сутки

Всех нетрезвых водителей отстранили от вождения Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление ГИБДД по Ставропольскому краю опубликовало ежедневную сводку правонарушений на дорогах за 28 июля 2023 года. Из нее следует, что 23 водителя были пойманы с признаками опьянения. Трое из них сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Все они уже отстранены от управления.

Также в краевой Госавтоинспекции озвучили статистику по дорожно-транспортным происшествиях.

- Прошедшие сутки снова оказались крайне аварийными. В регионе произошло девять аварий, в которых пострадали 13 человек, один, к сожалению, погиб, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по СК и уточнили, что в связи с ростом ДТП с участием пешеходов, с 29 по 31 июля в регионе будет проводиться операция «Пешеход»: наряды ДПС будут контролировать соблюдение правил перехода проезжей части и соблюдение водителями правил проезда «зебры».

Кстати, сразу две аварии в Ставропольском крае закончились переворачиванием транспорта - в Новоселицком округе на крышу встал грузовик ЗИЛ после столкновения с отечественной легковушкой, а под Ставрополем в кювет опрокинулся внедорожник с несовершеннолетними пассажирами.