Неизвестные сообщили о минировании администрации Кисловодска

В городе-курорте снова неспокойно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Информация о том, что здание администрации Кисловодска заминировано, поступила в обед 29 июля 2023 года. Кто звонил - пока неизвестно. Об этом сообщил мэр Евгений Моисеев в своем официальном Телеграм-канале.

- На место выехали специалисты служб экстренного реагирования. Проводится проверка, - уточнил глава города-курорта.

С начала лета - это уже шестое сообщение о минировании в Кисловодске. До этого эвакуация объявлялась во всех школах города, а в судах и торговом центре на проспекте Победы - дважды. Все здания обыскивали кинологи с собаками, но никаких опасных предметов или веществ обнаружено не было.

Кстати, май в Кисловодске тоже выдался неспокойным. Телефонные террористы сообщали о бомбах в школах, детских садиках, отделе полиции, больнице, библиотеке, музее и других социальных объектах. Все сообщения также оказались ложными.