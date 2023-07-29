Численность народных дружин в краевой столице достигла почти 300 человек. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе подвели итоги работы народных дружин за первое полугодие 2023 года. Сейчас в них состоят 280 человек, в задачи которых входит обеспечении безопасности во время массовых мероприятий - новогодних, майских и значимых религиозных праздников, последних звонков и выпускных.

Также же добровольцы помогают полицейским в борьбе с хулиганством, пьянством, воровством, нарушениями правил торговли и общественного порядка. Помимо этого они дежурят на Комсомольском пруду в период купального сезона.

Всего же за полгода дружинники провели более 1600 профилактических обходов с участковыми и почти 600 - с инспекторами по делам несовершеннолетних. По итогам рейдов удалось выявить порядка 500 правонарушений, из которых шесть — преступлений. Они уже раскрыты.

КСТАТИ

К желающим вступить в народную дружину Ставрополя в 2023 году предъявляются следующие требования: кандидат должен быть гражданином РФ, достигшим 18 лет и способный участвовать в охране общественного порядка. Отбор проходит в городском и районных штабах народных дружин. Телефон для уточнения информации: (8652) 74-73-24.