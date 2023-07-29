Пенсионер в Дагестане спровоцировал аварию с газовозом и многокилометровую пробку

Авария случилась в Карабудахкентском районе Дагестана. Фото: стоп-кадр видео

Днем 29 июля 2023 года на участке федеральной трассы «Кавказ», проходящем через Карабудахкентский район Дагестана, образовалась огромная пробка из-за перевернувшегося на 858 км дороги газовоза.

- 62-летний водитель Kia Sorento выехал на встречную полосу и врезался в автоцистерну под управлением 33-летнего водителя. От удара газовоз опрокинулся, - уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. К вечеру автомобильное движение на данном участке дороги было восстановлено.

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