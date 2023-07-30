Рабочая неделя на Ставрополье начнется с отсутствия осадков и жары до +36

В начале недели на Ставрополье ожидается жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье новая рабочая неделя начнется с жары до +36 градусов, при этом осадков в регионе не ожидается вовсе. В воскресенье, 30 июля, синоптики прогнозируют температуру воздуха от +27 до +32 градусов в регионе, в Ставрополе – от +27 до +29. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

В понедельник, 31 июля, на Ставрополье ночью ожидается температура воздуха в +14-19 градусов, в краевой столице – +15-17. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +29-34 градусов, а в Ставрополе – +29-31. Осадков не ожидается, ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Во вторник, 1 августа, станет еще жарче: ночью температура воздуха будет приятной – от +15 до +20 градусов. Уже днем воздух в регионе прогреется до +31-36 градусов, а в Ставрополе – до +31-33 градусов. От жары будет спасать ветер, который будеть дуть со скоростью 5-10 м/с.