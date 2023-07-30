Доказывал мастерство: пьяного жителя Дагестана задержали за стрельбу на пляже

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Дагестану

В Дагестане задержали 29-летнего жителя Махачкалы. Полицейским позвонил обеспокоенный человек, который рассказал о выстрелах на пляже. Наряд выехал на место для разбирательств, сотрудники задержали предполагаемого стрелка. Как оказалось, пьяный мужчина решил доказать мастерство стрельбы своему знакомому.

— Он рассказал, что приехал в Избербаш на отдых. Рано утром, примерно в 5:30, изрядно выпивший мужчина, находясь на пляже, решил доказать знакомому, что мастерски стреляет из оружия, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Дагестану.

В качестве мишени подвыпивший мужчина поставил бутылки, по которым начал стрелять из травматического пистолета. Это и обеспокоило людей. Полицейские изъяли оружие и гильзы. По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения.